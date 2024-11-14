緯穎飆近8%上演慶祝行情 前3季賺近9個股本

AI伺服器龍頭緯穎今日股價開高走高，以2200元開出，最高一度來到2310元、漲近8%。該公司昨公布第3季合併營收、獲利、基本每股盈餘均創歷史新高。

緯穎第3季合併營收達新台幣978.18億元，年增85.2%。營業淨利為79.05億元，稅前淨利為79.39億元，稅後淨利為63.28億元。毛利率年增1.1個百分點至10.7%、營益率年增1.9個百分點至8.1%、稅後淨利率年增1.5個百分點至6.5%。基本每股盈餘為34.36元，高於去年同期的14.96元。

累計前三季合併營收達新台幣2449.27億元，年增33.6%，高於去年全年營收2419.01億元。毛利率年增2.0個百分點至10.8%，營益率年增2.1個百分點至8.2%。稅後淨利為157.29億元，稅後淨利率年增1.7個百分點至6.4%。基本每股盈餘為88.38元，也超越去年全年基本每股盈餘68.88元。

展望後市，緯穎指出，公司看好市場長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發。

因應未來產能及營運需求，緯穎將以新台幣15.2億元為上限，取得原租賃的東台精機股份有限公司位於南科園區路竹廠房；馬來西亞廠的主機板產能已於第4季開始量產，並持續在全球各廠區導入和測試新一代先進液冷技術及產品。