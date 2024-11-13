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天兔長「針眼」挑戰強颱 清晨5時30分海警、今晚將發布陸警

航運期 靈活操作

經濟日報／ 記者周克威整理
航運期，靈活操作。聯合報系資料照
航運期，靈活操作。聯合報系資料照

美國總統大選，由共和黨的川普贏得勝選，市場由過去川普第一任總統的經驗或選舉時對選民的承諾，來對未來的政策做出預測，川普目前並未做出實質的相關動作。

中東部分，川普與以色列總理納坦雅胡通了三次電話，希望能在就任前結束中東戰爭，而紅海危機是否解除，需在未來觀察談判結果，目前只有以色列單方面稱有進展，另一方面，由於川普在宣傳政策以課各國關稅為主要手段，因此，在川普2025年1月20日上任前，貨櫃航運在原本第4季淡季出現出貨潮，但在川普上任後，全球貿易量恐在互相惡意課關稅而下降。

美國大選雖底定，但政策上，市場並未清楚川普將對台積電做出怎樣的對策，市場似乎也對此不確定性較有疑慮，外資在台指期的未平倉也來到近年的相對高點，所以在大盤需小心，而在航運方面短期走勢可以樂觀，但在川普發布有關中東政策或關稅政策時，投資人須注意市場波動。

若未來希望透參與整個航運業整體股價表現的投資朋友，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

中東 川普 期貨交易

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