美國總統大選，由共和黨的川普贏得勝選，市場由過去川普第一任總統的經驗或選舉時對選民的承諾，來對未來的政策做出預測，川普目前並未做出實質的相關動作。

在中東部分，川普與以色列總理納坦雅胡通了三次電話，希望能在就任前結束中東戰爭，而紅海危機是否解除，需在未來觀察談判結果，目前只有以色列單方面稱有進展，另一方面，由於川普在宣傳政策以課各國關稅為主要手段，因此，在川普2025年1月20日上任前，貨櫃航運在原本第4季淡季出現出貨潮，但在川普上任後，全球貿易量恐在互相惡意課關稅而下降。

美國大選雖底定，但政策上，市場並未清楚川普將對台積電做出怎樣的對策，市場似乎也對此不確定性較有疑慮，外資在台指期的未平倉也來到近年的相對高點，所以在大盤需小心，而在航運方面短期走勢可以樂觀，但在川普發布有關中東政策或關稅政策時，投資人須注意市場波動。

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