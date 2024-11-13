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生技期 偏空架構

經濟日報／ 記者周克威整理
生技示意圖。 聯合報系資料庫
生技示意圖。 聯合報系資料庫

今年市場資金集中追逐AI成長股，其中，又以電子權值股為主，在權值股推升下，台股表現亮眼，漲幅稱冠主要亞股，然而，生技類股表現卻相對弱勢，有機會落後補漲。

生技產業的發展對現代社會極其重要，特別是在疾病的預防、診斷和治療方面，改善人類健康狀況，同時全球人口老齡化問題日益嚴峻，生技產業的發展能夠延長人類壽命，改善老年人的生活品質，是值得長期觀察的產業。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰臺灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦的產業，契約規模約21萬元，保證金為15,000元，槓桿為14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨近期呈現弱勢整理格局，目前位於所有均線之下，來到波段新低點，且上方均線紛紛轉為下彎、形成反壓，不容易一次突破，因此在攻上月線之前，整體仍為偏空架構。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 生技產業

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