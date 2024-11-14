快訊

中颱天兔清晨5:30分發海警 下半天陸警花東蘭嶼綠島恐入列

聯合報社論／總統府氣候大拜拜，再開下去有什麼意義？

聽新聞
0:00 / 0:00

和碩Q3獲利減23% EPS 1.61元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）第3季傳統旺季，營業利益表現優於上季，但因第2季有龐大處分利益，加上金融資產評價較高，導致第3季業外收益較上季衰退，單季稅後純益降至42.96億元，季減23.1%、年減6.3%，單季每股純益（EPS）達1.61元。

和碩昨（13）日公布今年第3季財報，單季營收2,942.3億元，季增16%、年減6.8%，毛利率4.1%，季減0.5個百分點、年增0.2個百分點，營益率1.2%，與上季持平、但年減0.2個百分點。

針對毛利率較上季下滑，和碩表示，主要因部分產品線進入新案及新品開發期間，及因應客戶需求擴充海外產能相關成本較高所致。

累計和碩今年前三季營收7,983.45億元、年減12.7%，毛利率4.3%、年增0.7個百分點，營益率1.2%、年增0.1個百分點，稅後純益131.39億元、年增22.6%。

和碩 毛利率

延伸閱讀

和碩爭取特斯拉機器人、太空訂單 車用業務掠奪式成長

緯穎財報／第3季獲利63億元、EPS 34.36元 齊創高

勤美財報／前三季稅後純益翻倍成長 EPS 3.66元

三陽財報／前三季EPS 4.69元 營收獲利穩、汽機車市占有望再提升

相關新聞

金寶第3季 EPS 0.35元 雙率雙升

電子代工大廠金寶（2312）昨（13）日公告第3季財報，衝刺利基產品效益顯現，本業獲利14.47億元，創新高，並寫下「雙...

樺漢Q3每股賺5.03元

工業電腦（IPC）大廠樺漢（6414）昨（13）日公布第3季歸屬於母公司業主淨利6.91億元，為單季歷史次高，季增36....

和碩Q3獲利減23% EPS 1.61元

和碩第3季傳統旺季，營業利益表現優於上季，但因第2季有龐大處分利益，加上金融資產評價較高，導致第3季業外收益較上季衰退，...

敦泰Q3每股賺0.79元

IC設計廠敦泰（3545）昨（13）日召開法說會公布第3季財報，每股純益0.79元；累計前三季每股純益1.85元。董事長...

佳能營運 穩中看好

佳能（2374）昨（13）日召開線上法說會，針對本季展望，佳能預估介於第2季及第3季之間，除主要產品線持續出貨，新產品車...

泰碩打入輝達GB200鏈

繼水冷板成功切入GB200供應鏈後，散熱模組廠泰碩（3338）旗下電池備援電力模組（BBU）散熱器也有望打入GB200供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。