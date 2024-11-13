台指期 拉回分批布局

台股尚未走出12日重挫陰霾，昨（13）日再度疲軟，呈現開低震盪格局，盤中雖短暫翻紅、試圖挑戰23,000點關卡，不過電子權值股大多熄火，終場指數下跌121點、收在22,860點。期貨商看好後市表現，建議逢拉回可以台指期進行布局。

川普陸續公布內閣名單，多位都是過去抗中鷹派，而川普交易也在昨日熄火，特斯拉及川普DJT走跌；台股受美股修正影響而較為弱勢，尾盤台積電下殺，讓台股收最低、且持續失守23,000點大關，連動台指期也同步走弱。

台指期昨日下跌92點、至22,783點，逆價差縮減為77.23點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,220口至17,359口，其中外資淨空單減少4,711口至44,794口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少3,643口至21,376口。

元富期貨指出，台指期昨日開低走低，盤中個股表現活潑，中小型股輪漲，惟台積電在平盤之下震盪，拖累指數表現，尾盤走跌更使指數由紅翻黑，終場以黑K棒帶上影線作收。由於指數於23,000點有壓，在下方均線支撐下，短線上若能站回10日均線，則能形成回穩走勢。

永豐期貨表示，在選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在21,500點，月買權最大OI落在25,300點，月賣權最大OI落在20,600點。全月未平倉量put／call ratio值上升至0.83，VIX指數上升0.11至24.92；外資台指期買權淨金額0.22億元、賣權淨金額0.44億元，整體選擇權籌碼面中性。

分析師認為，美國總統大選不確定性消除、在川普「全面執政」慶祝行情過後，市場將回歸基本面。隨聯準會持續降息，加上通膨降溫，美國就業市場穩健，消費信心創近七個月新高，有助於12月耶誕節及明年1月農曆年的消費旺季需求，對台股年底作帳行情有利。