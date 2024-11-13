敦泰第3季每股純益0.79元 優於前一季的0.51元

敦泰今公布第3季稅後純益1.68億元，每股純益0.79元，優於前一季的0.51元，也優於去年同期的0.61元。

敦泰表示，第3季為傳統旺季，高階手機有較強勁的銷售，帶動AMOLED Touch IC出貨持續成長；中低階IDC（TDDI） IC產品則因缺料價格趨穩，提升供應鏈備貨意願，拉貨力道轉強；平板及車載新產品在導入品牌客戶幾個季度後，於本季度有初步的銷售貢獻。使第3季的營收達38.13億元，季增28.1%，年增6%。

敦泰進一步表示，因中低階IDC（TDDI） IC 出貨轉強，產品銷售組合改變，使得毛利率下滑到22.3%，季減2個百分點，但由於整體營業額較上季明顯增長，毛利額增加至8.49億元。

營業費用在預期範圍內來到新台幣7.61億元，第3季營業利益為8800萬元。受惠於業外收入，稅後淨利為1.68億元，每股純益0.79元。

考慮明年春節的效應，敦泰預估本季季營運仍有基本備貨需求支撐，手機中低階IDC（TDDI）IC銷售量可望維持，但由於第3季的缺料現象已緩解，售價又開始微幅鬆動；AMOLED的應用，無論在手機及中大尺寸等多項高附加價值領域的滲透率皆持續提升，使Touch IC的出貨量持續創高。

整體而言，預估本季營收將可比第3季小幅成長。