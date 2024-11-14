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佳能營運 穩中看好

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
佳能法說會重點概要
佳能法說會重點概要

佳能（2374）昨（13）日召開線上法說會，針對本季展望，佳能預估介於第2季及第3季之間，除主要產品線持續出貨，新產品車載、邊緣運算將進入量產，本季營運持續年增表現，明年有望延續今年成長動能，全年業績仍有雙位數成長。

佳能第3季稅後純益1.37億元，季減4.6%，每股純益0.48元；累計今年前三季稅後純益4.34億元，年增87%，每股純益1.52元。其中，第3季毛利率30.25%，為歷史新高，主要受惠NRE收入挹注，以及庫存回沖利益等貢獻，單季實質毛利率約20.7%。

佳能累計前三季營收45.06億元，年增24.9％，佳能總經理章孝祺表示，主要受惠消費型影像產品需求增加，特別是360度環景攝影機訂單持續升溫；他並看好2025年營運展望，由於訂單能見度高，市場需求增溫，在產品組合持續優化調整下，營運穩中看好。

他表示，未來產品設計發展聚焦影像與聲音應用，包括運動相機、複合式相機、AI多功能模組，以及機器視覺模組。依前三季營收結構， NRE營收占比5%、Video影像占70%、光學模組零組件15%、車用及AI相關產品10%。

法人關注車載市場布局，章孝祺表示，除後裝市場外，也投入前裝市場，後裝市場明年也有些能見度，預估車載應用在2026、2027年對營運有所貢獻。

全球布局方面，章孝祺表示，北越新廠已於10月量產，未來將加大投資越南，滿足新訂單及移轉趨勢，目前中國大陸產能占比仍達七成，台灣約5%、越南產能將拉高至25%。

有關新客戶及營運區域拓展上，除日本市場外，也積極拓展歐美大型上市櫃客戶。目前以「地圖影像縫合技術」取得客戶專案，預期2025年中上市。

佳能 營收

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