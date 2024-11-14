電源管理IC廠矽力（6415）昨（13）日召開法說會，董事長陳偉表示，今年第4季的旺季業績應可維持季增表現，只是幅度可能比以往同期少些。由於推出不少新產品，他估計今、明年車用業務將維持高速成長，明年相關業績比重可能上看15％。

針對第4季展望，陳偉指出，近期中國大陸市場受到政策刺激，當地汽車、白色家電與TV本季相關需求較為旺盛。

矽力法說會重點

其他海外市場不確定性較高，歐美地區因為已接近耶誕節假期，生產需求弱些。至於明年展望，包括HPC、電動車、通訊等，都可能成為帶動成長的重要驅動力。

矽力近日已先公布第3季財報，單季合併營收為48.9億元，季增5.9％，年增18.9％，毛利率53.9％，較前一季微增，稅後純益7.53億元，季增34％，年增52％，每股純益1.96元。

矽力累計今年前三季合併營收133.46億元，年增19.7％，歸屬母公司業主淨利為13.91億元，年增1.28倍，每股純益3.63元。

矽力前三季營收結構中，消費性應用占比最高、達38％，工業用占比也達31％。

至於汽車電子的業績占比為11％，高於去年全年的8％。

展望未來六個月，陳偉認為，大多數市場對於矽力的產品需求都將逐漸恢復正常，接下來幾個季度業績走勢應會與過往季節性軌跡逐漸相符。

矽力長期的成長點聚焦在高效能運算（HPC）、新能源與電動車，近期的成長點則是消費性電子與車用。

針對毛利率走勢，陳偉提到，驅動矽力毛利率成長有兩大動力，一個是產品組合往高毛利領域前進，第二是隨著新一代Gen 4平台逐漸放量，毛利率可望有提升空間。而Gen 4平台產品才剛開始放量，目前占公司營收比重仍低，估計明年將爬升，希望到明年底時可達占10％。