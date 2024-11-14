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金寶第3季 EPS 0.35元 雙率雙升

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

電子代工大廠金寶（2312）昨（13）日公告第3季財報，衝刺利基產品效益顯現，本業獲利14.47億元，創新高，並寫下「雙率雙升」的好成績，營益率衝上3.14%，創近40季新高；稅後純益5.23億元，攀近37季來高點，季增15.7%，年增46.9%，每股純益0.35元。

金寶累計前三季稅後純益14.13億元，為近十年同期最佳，年增92.77%，每股純益0.95元。

金寶第3季合併營收460.13億元，季增14.83%，年增16.19%；毛利率6.64%，季增0.05個百分點，年增0.14個百分點；營益率3.14%，季增0.27個百分點，年增0.66個百分點，寫下2014年第3季以來新高。

金寶前三季合併營收1,189.87億元，年增0.5%；毛利率6.61%，年增0.01個百分點；營益率2.98%，年增0.89個百分點。隨著產品汰弱留強效益顯現，利潤提升，帶動獲利衝高。

毛利率 金寶

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