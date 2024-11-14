樺漢Q3每股賺5.03元

川普重回白宮，當選美國總統，可能對海外晶片半導體業收取保護費政策，加上美中貿易戰重起，造成近期台灣半導體權值股震盪、台股修正由波段高檔拉回，惟AI供應鏈需求強勁、後市看法不變，加上年底作帳行情與年初元月行情可期，持續觀察台股是否守住22,800點之上。

2024-11-14 00:19