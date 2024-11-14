樺漢Q3每股賺5.03元
工業電腦（IPC）大廠樺漢（6414）昨（13）日公布第3季歸屬於母公司業主淨利6.91億元，為單季歷史次高，季增36.29%，每股純益5.03元；前三季賺逾一個股本，每股純益13.39元。
樺漢將在今天舉行法說會，說明上季財報細節與展望。樺漢昨天股價收平盤312.5元。
樺漢第3季營收377.12億元，季增3.83%，年增25.86%；毛利率20.32%，較前一季及去年同期成長；營益率4.55%，優於前一季但低於去年同期；稅後純益6.91億元，年減9.44%。去年第3季為樺漢單季獲利歷史高點。累計前三季營收1,067.5億元、年增22.12%；毛利率19.72%、營益率3.6%，皆不如去年同期；歸屬母公司業主淨利18.29億元，年減0.33%，每股純益13.39元。
展望後市，樺漢日前提到，樂觀保持2024年整體營運目標並積極布建2025年動能，於10月24日完成新加坡Nera投資63.77%持股，布局東南亞十大智慧方案推廣，並與美系客戶NCR雙方持續深度零售產品整合與生意協同發展，建立全球硬體供應圈生態系。
樺漢日前公布10月營收123億元，月減4.6％，年增20.8％；前十月合併營收1,190.56億元，年增22％。法人看好，樺漢今年營運將持續成長，明年也值得期待。
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