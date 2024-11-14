雙鴻（3324）董事長林育申昨（13）日表示，輝達GB200 AI伺服器帶動水冷零組件需求爆發，雙鴻訂單動能強勁，近期新打入三家雲端服務供應商（CSP）供應鏈，使得CSP客戶從二家大增至五家，即便另一大客戶美超微近期有點狀況，雙鴻明年營收仍將翻倍成長，水冷業績占比挑戰五成。

雙鴻昨天舉行法說會，林育申透露，雙鴻今年AI水冷營收占比約10%至15%，明年將增為45%至50%，同樣呈現倍數增長，整體伺服器營收則預估將年增130%以上，加上AI水冷零組件的毛利率較高，因此對獲利表現將有正面幫助。

雙鴻法說會重點

林育申強調，AI市場需求強勁，加上AI伺服器功率愈來愈大，明年開始放量的GB200系列都必須採用水冷散熱，對雙鴻是很好的機會。雙鴻目前已可自製水冷板、分岐管等關鍵零組件，並陸續取得客戶認證，樂觀預期明年營運成長幅度會「滿大的」。外界關心大客戶美超微陷入財會風暴，是否衝擊雙鴻營運。林育申表示，目前美超微付款都很正常，即使終端客戶轉單，其他代工廠也是雙鴻的客戶，因此影響有限。

林育申指出，雙鴻原先只有二家CSP客戶，近期新增三家，總計目前有五家CSP客戶，預料明年會有近75%的AI水冷營收來自這五大客戶貢獻。

雙鴻日前公布前三季每股純益16.05元，優於去年同期每股純益11.71元。展望未來，今年第4季業績大致與第3季持平，變化不大，主因是仍在新舊產品交替期，明年起會逐季走升，且成長幅度會較大。另一方面，雙鴻近期也切入快接頭領域。目前確實正在開發水冷快接頭，並已送客戶驗證中，現階段快接頭依然缺貨，而公司也希望能提供客戶更多水冷關鍵零組件，並同時提升自製率，估計明年有望開花結果。雙鴻昨天股價漲2元、收637元。