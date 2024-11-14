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詐騙新手法 假冒承銷商

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

日前詐騙集團謊稱盈銓公司獲得台積電承銷許可，投資人可透過盈銓的【資沖帳戶】進行台積電【AI-高股息】認購申請，並散布盈銓公司與台積電、櫃買中心（Taipei Exchange）有合作關係等誤導民眾之不實報導。

櫃買中心指出，承銷商必須取得金管會核發之執照，證券商業同業公會網站上可查詢證券商會員資訊，投資人投資前，請先查證業者之真偽。此外，證券商辦理金融商品申購，不會轉交投資公司辦理。投資人務必小心查證，以免上當受騙。

櫃買中心再次強調，若發現疑似證券詐騙情事，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）2737-3434，或至金管會網站「防範非法及詐騙專區」查證。

若不幸被詐騙，可利用警政署反詐欺專線165報案，或下載數發部「網路詐騙通報查詢網」打詐APP檢舉。

台積電 櫃買中心 詐騙集團

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