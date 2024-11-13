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東陽前十月每股盈餘7.34元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汽車零組件大廠東陽（1319）公布10月自結合併稅前盈餘4.96億元，較去年同期成長22%；累計前十月自結累計合併稅前盈餘44.34億元，較去年同期成長38%，每股稅前盈餘為7.34元，單月、累計雙創同期新高紀錄。

汽車零組件的第2季與第3季為傳統淡季，今年東陽呈現淡季不淡的局面，進入第4季車用零件旺季，市場訂單需求熱絡，東陽今年擴增的鈑金、塑膠部品生產線即將投入生產，確保旺季產能充足，同時加速裝櫃、出貨排程，滿足客戶成單成櫃一次購足的需求，掌握旺季商機。

東陽第3季稅後純益8.83億元，年減9.3%，EPS 1.49元，前三季稅後純益30.96億元，較去年成長39%，每股純益5.23元。

由於美國保險公司擴大採用AM件，市場需求向上攀升，成為台灣供美國汽車零組件AM（售後維修市場）業者獲利成長的重要因素。

東陽為全球最大的汽車AM塑膠零組件廠，今年前三季獲利繳出亮麗成績單，未來要加快「開發新產品、增加設備提高產能」。

東陽考量到市場需求，近年不斷增加本廠產能及設備，目前台南廠區14萬坪土地利用已滿載，空間不足，已積極進行科工區5000坪的動工興建來因應，並同時加速進行七股科技工業區、新市產業園區建廠計劃。

為了因應東陽未來三到五年的發展，將持續覓地擴廠，滿足市場成長需求。

東陽 汽車零組件

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