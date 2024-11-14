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防詐遊戲抽獎 幸運兒出爐

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心於9月30日至11月3日舉辦「2024年第二次防制金融投資詐騙線上互動遊戲」，民眾反應熱烈，參加活動人數逾6萬人，依據活動辦法抽出2,000名幸運得獎者。

防制金融投資詐騙線上互動遊戲中獎名單，於11月15日在該互動遊戲活動網站（https://tpex-anti-fraud202402.com.tw/info）公布，中獎者每人可獲得統一超商100元虛擬商品卡一張，有參加活動的民眾，趕快上網查看是否幸運中獎，主辦單位亦將透過手機簡訊及電子郵件等方式，寄發中獎通知及電子禮券連結予中獎者，如有任何問題，可撥打本活動客服專線（02）7741-6008。

櫃買中心再次提醒投資人，面對可能的金融投資詐騙，一定要拒絕可疑的誘惑或要求。投資人若有發現疑似證券期貨詐騙情事，請立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）2737-3434查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」、及櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」查詢相關資訊，並可利用警政署反詐騙專線165，檢具相關具體事證提出檢舉，避免其他人受害。

詐騙

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