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三陽前三季獲利減23%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

三陽（2206）昨（13）日公布第3季財報，在汽機車市場規模縮減下，三陽單季毛利率為19.81%，稅後純益為10.5億元，年減17.1%，每股純益（EPS）為1.33元；前三季平均毛利率為20.34%，累計稅後純益為37.1億元，年減23.9%，每股純益4.69元。

業外收入方面，本季未認列資產處分利益，由於去年第2季認列新竹安駕中心土地建物稅前利益約12.82億元，因此第1季至第3季獲利較去年同期衰減。

車廠第3季財報全部出爐，在第3季車市買氣趨緩下，除了汎德永業外，大部分車廠獲利較去年同期衰退，機車同樣因市場規模較去年減少，影響銷售量。

三陽分析前三季財報，機車總體市場562,796輛較同期減少7.24%，三陽年減2.26%。

三陽 財報

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