保瑞（6472）昨（13）日公布第3季財報，單季稅後純益14.46億元，年增97.3%、每股純益（EPS）14.15元，單季獲利創新高紀錄；累計前三季累計稅後純益33.35億元，年增35%、每股純益32.87元，賺贏去年全年。

保瑞表示，受益於集團積極推動併購策略與業務整合，推升產品組合優化，加上集團管控成本得宜，第3季毛利回升至42%，第3季毛利率、營業利益率、稅後純益率均有所增加，三率三升，表現亮眼。

保瑞近六季獲利概況

在委託開發與製造服務（CDMO）部分，保瑞8月底正式將Baltimore廠併入全球CDMO業務體系，為集團帶來4.5億元營收貢獻。同時，今年以來全球CDMO業務新增了20個產品項目，並成功簽下九個新客戶。

保瑞8月與泰福生技達成策略聯盟，成為其單一最大法人股東，雙方合作重點聚焦於生物製劑代工業務，以應對美國「生物安全（BIOSECURE）」法案帶來的在地生產需求。Baltimore廠的納入，也提升了保瑞無菌針劑製劑的生產能力，並強化其在大分子製劑代工服務的市場地位。同時，集團旗下專注於大分子製劑的保瑞生技，與客戶簽署一個新的ADC（抗體藥物複合體）專案，顯現保瑞集團之技術可持續支持台灣及全球客戶的新技術和生產模式。

在小分子製劑部分，保瑞於4月成功併購Upsher-Smith（USL）後，成功取得美國本土生產設施，並在7月完成物流整合，將保盛藥業的物流作業移轉至USL自有物流中心。此外，台新藥委託保瑞旗下桃園廠（景德製藥）進行眼用藥APP13007 的充填及包裝，也順利於第3季出貨至美國市場，成功拓展保瑞在小分子眼用製劑市場的布局。

在銷售方面，保瑞今年以來新增七項上市量產產品，包含兩個自有藥證，五個經銷產品，美國市場銷售佔其全球市場銷售業務比重九成以上。如進一步以產品類別來看，在加入USL銷售渠道後，品牌學名藥（Branded Generics）及品牌專利藥合計之營收穩定，占整體全球市場銷售業務比重約23%。

此外，11月初USL旗下Deflazacort Tablet學名藥已獲得美國FDA正式核可，並取得藥證，預計將於明年第1季上市，原廠藥一年營收約2億美元。除原廠藥外，目前僅有一家學名藥上市，該藥品未來上市後不僅可有效分散原保盛藥業營收過度集中單一學名藥之風險，更能提升營收、獲利的穩定度。