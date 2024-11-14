美國總統大選由川普勝選，特斯拉創辦人馬斯克是競選期間最堅定支持者，選後電動車、車用電子與零組件產業前景受到市場注目。臺灣證券交易所將於下周接連兩天舉辦「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會，邀請廣宇（2328）、東陽、界霖、立隆電等四家上市公司說明最新業務及產業動態。

「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會將於20、21日登場。證交所表示，汽車產業為台灣經濟體中重要之一環，前因通膨飆升導致消費者購車意願減弱，現需求已逐步回歸平穩。

證交所本次以「車用電子暨零組件產業」為主題，邀請四家公司參與業績發表會，與投資人分享近期公司財務業務情形及未來產業發展，另於20日邀請工研院產業科技國際策略發展所李國昶資深研究員，以「汽車電子暨零組件產業回顧與展望」為題進行專題演講，讓投資人能進一步瞭解汽車產業應用趨勢，持續提升我國資本市場競爭力。

近期電動車概念股在盤面掀起熱潮，群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷分析，為達到政策目標，各國可望持續推動電動車規劃以及符合排放標準，而除中國和歐美等現階段電動車集中成長的市場外，一些新興國家對於電動車的需求也正在成長，產業前景仍值留意。

此外，受惠於AI普及腳步加快，應用範圍也愈來愈廣，也可望帶動電動車智能化發展之零組件需求，相關供應商表現可期。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並新增投資人獲取企業訊息管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會。

另自2023年起，上市公司每年須擇一場次就受邀參加之法人說明會申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中，詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。