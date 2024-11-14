就市論勢／半導體設備、封裝 可長抱
盤勢分析
川普重回白宮，當選美國總統，可能對海外晶片半導體業收取保護費政策，加上美中貿易戰重起，造成近期台灣半導體權值股震盪、台股修正由波段高檔拉回，惟AI供應鏈需求強勁、後市看法不變，加上年底作帳行情與年初元月行情可期，持續觀察台股是否守住22,800點之上。
加權指數昨（13）日尾盤急挫，終場下跌121點，跌幅0.5%，指數收在22,860點，整體成交金額約3,910億元。
美國大選後，美股上演慶祝行情，特別是川普熱門交易標的，更是歡慶大漲，費城半導體指數受美中科技戰直球對決晶片、半導體等供應鏈，表現相對疲弱，台灣科技權值股受拖累，近期表現疲軟，股價修正整理。
近期川普主義疑慮不時帶來干擾，不過2025年台股仍將是風險與機會並存的一年，川普明年1月上任前，台股年底及元月行情可期，加上年底剛好在財報空窗期，明年各季度台股科技股獲利展望正向，都有利台股作多行情。
投資建議
美國限制台灣半導體出貨大陸，引發短線科技股震盪，觀察AI仍是驅動科技股獲利主要動能，2025年各季度台股企業獲利年增率仍在20%上下，半導體設備、先進封裝產業等AI供應鏈是長線投資趨勢，AI晶片Blackwell推出後，市場動能成長空間大，仍將是現階段台股、科技股主要投資布局方向。
近期台股若出現大幅震盪修正，逢拉回就是長線投資較佳機會，此外，擔心股價上上下下震盪加大的投資人，不妨採取定時定額投資方法，降低單筆風險承受度、又可避免錯過中長線行情攻高的投資機會，跟上下一波股市多頭獲利契機。
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