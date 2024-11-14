中信證主辦 久昌競拍投標

中國信託證券主辦久昌科技（6720）上櫃前現金增資發行新股案，本次採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣計2,280張，競價拍賣底價每股為120元，今（14）日開始投標，拍賣期間為11月14日至18日，11月20日開標，投標價格高者優先得標，得標人應依其得標價格認購。

公開申購計570張，承銷價格為各得標單價及數量加權之平均價格，如超過競拍底價1.15倍，則以138元為承銷價格上限，11月22日開放公開申購。

久昌科技2011年成立，主要產品為霍爾（Hall）IC，截至2024年上半年Hall IC占營收比超過九成，為台灣最大Hall IC供應商；久昌科技近年打入荷商電競鍵盤品牌客戶Wooting，成為其線性鍵盤獨家Hall IC供應商。

Wooting CEO Mr.Calder Limmen在業績發表會上提到，使用久昌Hall IC可大幅提升Hall IC良率及精準度，讓電競產品功能更趨完善，建立久昌科技成為全球首家將Hall IC應用於電競鍵盤之IC設計公司地位。

久昌科技2023年及2024年上半年營收分別為新台幣3.60億及2.60億元，稅後純益分別為4,333萬及7,404萬元，EPS分別為1.96元及3.30元，在上述成長動能下，久昌科技今年上半年獲利已大幅超越去年全年，未來成長可期。

久昌科技未來將從線性電競鍵盤，擴展到家庭娛樂的遊戲手柄、滑鼠、無人機及航模控制，積極提高電競鍵盤市占率；車載目前主要出貨為後裝市場LED車前燈散熱風扇驅動IC，公司線性Hall IC已送樣予歐系汽車品牌客戶之汽車零配件代工廠，以期成為車用原廠供應商；一般消費類風扇驅動IC目前發展高階風扇／馬達市場產品開發，預計2024年下半年可推廣於高階風扇馬達應用。