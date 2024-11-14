大立光利多 高盛喊買

高盛證券昨（13）日釋出大立光（3008）最新看法，認為大立光受惠「三大利多」催化，股價有近五成上行空間，因此將評級由「中立」上調至「買進」、目標價由3,000元升至3,485元，調幅16.1%。

大立光昨日終場收漲4.4%至2,355元，主要受高盛證券的報告激勵。

高盛分析，大立光三大利多催化劑分別為：一、預估iPhone出貨量增長加速；二、智慧機外型變化增加將推動相機規格升級；三、受惠專注高階鏡頭領域，有利毛利率提升。

高盛證券看大立光

展望後市，高盛證券上調大立光2025年、2026年淨利預測，明後年獲利將大增41%、54%，未來長線看好。主要成長動能在於iPhone出貨量穩步增長，預計明後年年增率各為4%、6%。

其次，智慧手機外觀設計將轉變，包括輕薄、折疊機型等，推動相機鏡頭規格升級，以帶來更好的性能，因此對於技術領導者大立光而言更加有利。

此外，在智慧手機市場中，相較於毛利率較低的舜宇光學，大立光將重點放在2,000萬畫素（20MP）以上高端鏡頭，持續提升市場優勢，並有利毛利率上揚。

雖然近期大立光因零件製造淡季，市場對智慧手機增長需求缺乏信心，導致股價疲軟，自8月底以來區間波段跌幅接近三成，不過高盛仍看多大立光股價長期上揚趨勢。高盛認為，2025年首季新機型的推出，將為終端需求注入新活力。

高盛預估，至2027年，大立光營業利益率可回升至43%，相較2023、2024年的37%、39%，將有所提升，因此在上行空間近五成情況下，調升大立光評等與目標價，股價後市可期。