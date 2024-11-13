奇鋐（3017）10月營收70.81億元，月增11.5%、年增28.4%；累計今年前十月營收579.38億元，年增20.7%。法人指出，受惠於AI散熱需求增溫、3DVC需求暢旺等，帶動產品出貨動能走強，挹注營運。

展望後市，美國四大CSP業者持續於第4季與2025年擴大資本支出，支撐AI伺服器需求，其中，Microsoft與Meta大力投入2025年資本支出，相關需求能見度已看到明年第1季，法人認為，AI伺服器需求升溫，第4季下旬GB200機櫃即將出貨，供應鏈業者營收可望顯著成長。第4季開始小量出貨水冷零組件，營收比重將提升。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日150天以上的相關認購權證。（國泰證券提供）

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