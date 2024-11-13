台達電（2308）第3季營運表現亮眼，毛利率34.93%，產品組合轉佳，營利率因規模提升創新高達14.64%，每股純益（EPS）4.75元創新高。

展望第4季，雖AI伺服器電源營收持續強勁，但受其他消費性電源的季節性下滑，整體營收持平；自動化部門方面，因季節性因素營收會小幅回升；基礎設施方面，水冷板與Sidecar貢獻營收，9月僅小量出貨約1~2億元，10月後顯著放量，帶動資料中心基礎設施成長，市場預估第4季營收季增2%、達1,145億元，毛利率受迴轉損失利益迴轉逐漸縮小，推測約至33.9%，單季EPS 5.2元。

權證券商建議利用價內外5％以內、可操作天期120天期以上的商品介入。（兆豐證券提供）