啟碁、台光電 四檔叫好

美國公債殖利率走高、大選慶祝行情降溫，台股拉回修正，終場下跌121點收22860點，盤面上，啟碁（6285）、台光電（2383）等網通股逆勢走揚。發行券商建議，看好網通族群後市表現的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人表示，啟碁受客戶調整庫存影響，新產品遞延出貨壓抑短期營運，並導致第4季營運狀況不如預期。

展望啟碁2025年營運，隨著新網通技術陸續導入新產品，預期WiFi-7將會是企業級網通設備換機潮的重點，預期Networking營收年增；汽車電子化趨勢持續，CPU Module、ADAS Sensor以及車用監控系統持續出貨，車用充電樁出貨成長，配合墨西哥廠啟用將帶動Automobile持續成長；北美客戶持續擴增5G網路訊號， 以及併購光纖網路營運商擴增網路容量，帶動5G FWA、PON出貨成長，推升Connected Home營收表現。

受惠AI需求翻倍成長、車用與基礎建設出貨增溫，看好銅箔基板廠台光電今年營收與獲利有望同步創歷史新高，法人指出，第4季交換器出貨動能延續，營運較去年同期顯著成長。

台光電在AI伺服器、交換器市場供應位居領導地位，預期在AI伺服器、800G交換器與低軌道衛星依舊維持高速成長的帶動下，2025年營運有望續創歷史新高。

權證發行商指出，看好啟碁、台光電後續表現的投資人，可買進價外20%至價內10%、有效天期60天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。