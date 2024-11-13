緯創、雙鴻 認購帶勁

受惠AI題材持續發酵，AI伺服器、相關散熱解決方案需求日增，推升緯創（3231）、雙鴻（3324）前十月累計營收創下歷史新高，昨（13）日股價雙雙逆勢上漲。迎接輝達GB200的出貨潮來臨，投資人可以透過權證以較低成本參與行情。

根據統計，緯創前三季合併營收7,520.7億元，營業淨利271.2億元，稅後純益121.3億元，每股純益（EPS）為4.26元，已超過去年全年獲利。累計今年前十月營收8,483.5億元，年增18.6%，創下歷史新高。因應客戶需求，緯創並將投入資金，進行新竹縣國際AI智慧園區內的建築物改良以及機器設備擴增。

緯創、雙鴻相關權證

法人表示，緯創第4季筆電、桌機、顯示器、通用型伺服器出貨約與第3季持平，至於AI伺服器則將持續呈現逐月、逐季成長的態勢。今年相較於去年，緯創在筆電、桌機、通用型伺服器出貨約可小幅成長，顯示器持平，AI伺服器成長則將達三位數百分比。

雙鴻10月營收13.9億元，年增16.5%，累計前十月營收130.4億元，年增23.4%，創下歷史新高。前三季每股純益16.05元，較去年同期每股純益11.71元有顯著成長。法人分析，在AI伺服器零組件中，水冷零組件價格明顯上揚，主因在於GB200系列必須搭載水冷散熱系統，以利AI伺服器順利運作，包括水冷板、分歧管、快接頭、冷卻液分配裝置等零組件規格須同步提升。由於輝達GB200將在年底出貨，並於明年大規模導入，可望帶動水冷板出貨力道增強，挹注雙鴻營運。

權證發行商表示，投資人若看好緯創與雙鴻後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期二個月以上的商品。