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材料EPS 57.36元 前三季賺贏去年全年

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
材料-KY董事長王克璋。 聯合報系資料照
材料-KY董事長王克璋。 聯合報系資料照

材料-KY（4763）昨（13）日公布第3季財報，單季稅後純益18.11億元，季增3.3%、年增10.4%，單季每股純益（EPS）18.32元；累計今年前三季稅後純益56.67億元，年增74.9%，前三季每股純益57.36元，前三季賺贏去年全年。

材料-KY昨日舉行線上法說會，董事長王克璋表示，目前該公司正在中東杜拜參加展，明年合約與產能都已敲定。展望明年，材料的需求仍強勁，營運動能甚至優於科技業。

發言人陳界瑞表示，因需求強勁加上持續擴充產能，2024年度營收再創新高達到雙位數成長；另因原物料成本下跌，加上公司往上游整合策略發揮，暨供需問題致產品銷售價格高檔，第3季單季毛利率約62%，高於過去五年約39%的平均水準。

他表示，2024年第3季營收較去年同期成長，主要由於絲束和醋片需求強勁及銷售價格維持高檔，暨絲束與長絲新產能擴增挹注。相對的，營業費用率為6.9%，較去年同期增加約0.3個百分點，較前季增加約0.4個百分點，主要係本季有第三次買回庫藏股轉讓予員工認列一次性費用所致。

2024年上半年度每股純益，因本季無償配發新股而追溯調整，每股盈餘由追溯調整前的44.89元，追溯調整後為39.04元，加上第3季每股純益18.32元，致2024年前三季每股純益為57.36元。

材料-KY因Fed降息，認列淨外幣兌換損失；此外，公司所得稅費用大增，主要係本季大陸子公司盈餘匯出支應2024年上半年度現金股利，匯出時依規定扣繳10%所致。陳界瑞說明，以上兩項因素，再加上材料-KY第3季實施庫藏股轉讓予員工，實際影響每股純益約5.08元。

每股純益 營收

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