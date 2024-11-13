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金寶財報／第3季本業獲利創新高 單季純益攀37季高點、前三季年增92%

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

電子產品代工大廠金寶（2312）14日公告第3季財報，隨著衝刺利基產品效益顯現，本業獲利達14.47億元，創新高，寫下「雙率雙升」的好成績，營益率更衝上3.14%，創近40季新高，稅後純益5.23億元，攀近37季來高點，季增15.7%，年增46.9%，每股純益0.35元。

金寶累計今年前三季稅後純益14.13億元，為近十年同期最佳，年增92.77%，每股純益0.95元。

金寶第3季合併營收460.13億元，季增14.83%，年增16.19%，毛利率6.64%，季增0.05個百分點，年增0.14個百分點，營益率3.14%，季增0.27個百分點，年增0.66個百分點，寫下2014年第3季以來新高。

金寶前三季累計營收1,189.87億元，年增0.5%，毛利率6.61%，年增0.01個百分點，營益率2.98%，年增0.89個百分點。隨著產品汰弱留強效益顯現，加上參與更多客戶產品設計，利潤提升，帶動獲利衝高。

金寶表示，產品終端銷售市場需求升溫，目前訂單能見度約12至14個月，全球廠區總體產能利用率約85%。

金寶持續衝刺伺服器業務，尋求原廠委託設計製造（ODM）的市場定位，目標在AI供應鏈中站穩一席之地，現階段規劃透過L10（伺服器組裝與測試產線）製程鎖定北美客戶需求，泰國L2（零件次裝配）製程也預計複製到墨西哥廠區試產。

泰國 營收 金寶

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