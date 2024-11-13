敦泰法說會／第4季表現有機會優於上季 積極耕耘AMOLED面板相關應用

IC設計廠敦泰（3545）於13日召開法說會，公布第3季財報，獲利來到近三年單季高點，每股純益為0.79元，累計前三季每股純益為1.85元。該公司董事長胡正大表示，目前看來第4季表現應不會比上季差，甚至表現還會好一點。

敦泰第3季合併營收為38.13億元，季增28.1％、年增6％，站上近10季高點，毛利率為22.3％，季減2個百分點，稅後淨利為1.68億元，季增57.7％、年增34.8％，為近三年單季高點，每股純益為0.79元。

敦泰累計前三季合併營收為103.5億元，年增4.1％，歸屬母公司業主淨利為3.9億元，年增37.7％，每股純益為1.85元。

除了手機應用，胡正大提到，敦泰非手機應用領域擴展也帶來成長，包括NB與新能源車等應用，所以他也對未來的成長趨勢感到樂觀。

而除了LCD應用，敦泰也積極耕耘AMOLED面板相關應用。胡正大指出，該公司在AMOLED方面，主打觸控與驅動整合IC（TDDI）產品，現階段主要供應穿戴裝置應用，至於手機應用產品還在開發中，已積極布局，並不會缺席。