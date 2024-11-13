自行車還沒有好？美利達、巨大第3季稅後純益 年對年皆衰退
自行車還沒有好？兩大廠第3季都衰退，自行車大廠美利達（9914）公布第3季財報，前三季營收238.32億元，年增5.8%，稅後淨利為17.61億元，年減11.7%，每股稅後純益5.89元。其中美利達第3季營收86.64億元，年增29.5%，稅後淨利6.9億元，年減9%，EPS 2.31元。
巨大（9921）集團上周五董事會通過前三季財報，集團合併營收新台幣576.9億元，較去年同期下降7.1%。稅前淨利32.7億元，較去年同期減少33%；稅後淨利21.7億元，較去年同期減少30%。EPS 5.54元。其中第3季集團合併營收204.6億元，較去年同期微幅上升4.8%。受到提列存貨跌價損失影響，及匯兌利益較去年同期減少，稅前盈餘7.3億元，較去年同期減少52%；稅後淨利4.99億元，較去年同期減少55%，EPS 1.27元。
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