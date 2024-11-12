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二次金改已有20年 劉燈城：金融市場仍有六大問題 新新併是整併好起點

雷虎財報／前三季每股稅後純益0.29元

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

無人機大廠雷虎科技（8033）董事會通過前三季合併財報，合併營收9.19億元、年增24.4%，營業毛利4.12億元，稅後淨利4,090萬元，較去年同期虧轉盈，每股稅後純益0.29元。

董事會並通過擬辦理現金增資發行新股案，預計發行普通股數以不超過1,000萬股為上限，並授權董事長於40至60元的區間調整暫定價格。此次辦理現增，主要用於償還銀行借款及充實營運資金。

雷虎科技第3季單季合併營收2.81億元，季減19.9%、年增20.6%，稅後淨損0.31億元，主要受到業外短期投資虧損影響，每股稅後虧損0.21元。

雷虎科技自結10月合併營收1.03億元、年增32.9%；累計前十月合併營收10.23億元、年25.3%。

雷虎科技表示，第3季虧損主要原因為投資以色列上市的AI雲台相機公司NestVision，由於第3季中東戰火，股價有所調整，季底進行評價後，屬暫時性評價虧損。展望第4季營運可望優於第3季，全年應可維持獲利。

營收 雷虎科技

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