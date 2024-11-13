穎崴前三季 EPS 24.08元 AI 應用出貨旺

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴（6515）昨（12）日公告今年第3季財報，單季獲利4.04億元，季增80.36%、年增218.11%，每股純益11.75元；累計前三季獲利8.28億元，年增104%，每股賺24.08元，創歷年同期新高紀錄。

穎崴表示，在AI、HPC應用及AI手機強勁需求下，帶動相關應用產品線出貨暢旺，今年第3季營收改寫歷年單季新高，累計前三季營收及獲利亦寫下歷年同期新猷。

穎崴引用台灣半導體產業協會（TSIA）的數據說明，受惠於AI帶動、加上經濟景氣逐步復甦，今年台灣半導體產值將達5.3兆元，年增22%，略高於Gartner預估的全球半導體2024年產值約3個百分點。

另外，Gartner估計全球半導體產值2025年將有14%的成長，其中GPU應用高於平均，有27%的增幅，伴隨全球半導體成長大趨勢，以及GPU主宰的AI火車頭動能未歇，穎崴正向看待於AI、HPC應用產品線拉貨力道將續強，為整體營運續添柴火。

為了擴大全球業務，穎崴將參加日本半導體展（SEMICON Japan），將展出獨創的HyperSocket、224Gbps高頻高速Coaxial Socket、HEATCon Titan等全系列產品，掌握日本半導體最前沿的設備及材料商機。