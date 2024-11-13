錸德上季 EPS -0.01元 加速轉型
錸德（2349）昨（12）日公布第3季再度陷入虧損，單季每股淨損0.01元；前三季仍維持獲利，每股純益0.02元。
錸德第3季毛利率15.74%，較前一季及去年同期皆下滑；營業淨損約1億元，稅後淨損836萬元，較前一季轉虧，單季每股淨損0.01元。
錸德前三季毛利率17.11%，較去年同期小幅增長；營業淨損2億元， 稅後純益1,261萬元，擺脫去年同期虧損，每股純益0.02元。
錸德集團近年轉型朝綠能及儲能布局，除了光碟本業，同時積極發展綠能相關事業，由子公司錸寶、鈺德主導，橫跨太陽能系統的統包工程及儲能櫃生產業務，目標布局朝新能源產業上下游整合。
錸德昨日股價強勢，不畏大盤重挫547點，逆勢攻上漲停價14.95元收市，上漲1.35元。
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