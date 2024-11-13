微星上季 EPS 2.05元 擴大建廠
微星（2377）昨（12）日公布第3季稅後純益17.32億元，季減17.7%，年減26.2％，主要受業外匯損影響，每股純益2.05元。微星並公告，擬斥資59億元興建廠房，衝刺AI伺服器等應用商機。
微星前三季稅後純益63.31億元，年減6.79%，每股純益7.49元。該公司第3季毛利率為12.68%，優於去年同期11.83%，但較第2季毛利率13.39%下滑。
微星前十月合併營收1,664.51億元，年增8.82%，該公司過去專注電競相關產品發展，今年首度推出輝達GB200伺服器，顯示其進入AI伺服器領域的決心，預計以MGX架構為主的伺服器產品將在2025年陸續出貨，逐步貢獻業績。
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