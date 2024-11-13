仁寶前三季賺贏去年全年
仁寶（2324）昨（12）日公告第3季稅後純益33.34億元，為近12季最佳，季增16%，年增39%，每股純益0.77元。前三季稅後純益81.06億元，賺贏去年全年，年增38%，每股純益1.86元，創近13年同期最佳。
展望後市，仁寶表示，本季PC出貨將季減個位數百分比，傳統消費性電子產品出貨量也將下滑，將持續推進非PC及利基型事業比重，提升獲利。
仁寶第3季包括PC、穿戴裝置與汽車電子營收均較前一季成長，單季合併營收2,443.17億元，季增3%，年減3%；受惠產品組合持續優化，毛利率5%，持平前一季，年增0.5個百分點。
在營運效率提升、費用管控得宜之下，仁寶第3季營益率1.9%，為近13年來單季高點，季增0.2個百分點，年增0.5個百分點；淨利率1.5%，季增0.1個百分點，年增0.4個百分點。
仁寶前三季累計合併營收6,810.98億元，年減3%。隨著今年持續調整體質，衝刺車用、伺服器等高毛利產品線，前三季毛利率站穩5%，年增0.6個百分點，寫下近14年來同期新高；營益率1.7%，年增0.5個百分點，淨利率1.4%，年增0.4個百分點。
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