神達本業獲利攻頂 Q4續旺
神達（3706）受惠伺服器業務增溫，昨（12）日公布第3季本業獲利創新高，單季稅後純益11.45億元，攀上八季來高點，季增3.34%，年增83.49%，每股純益0.95元。前三季稅後純益29.45億元，年增98.18%，每股純益2.44元。展望後市，法人預估，神達在伺服器業務續強下，本季營收有望創新高。
神達第3季毛利率12.32%，季減0.63個百分點，年增0.8個百分點；營業利益5.63億元，季增27.95%，並優於去年同期虧損；營益率3.72%，季增0.37個百分點，較去年同期負數轉正。
累計前三季毛利率12.85%，優於去年同期；營益率2.79%，較去年同期負數轉正；稅後純益29.45億元，年增98.18%；淨利率7.8%，每股純益2.44元。
神達表示，近幾季營收維持增長，主因超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶強力需求。車用電子市場方面 ，汽車製造業客戶需求持續穩健。
神達伺服器大客戶甲骨文日前調高2026年度財測，還宣告2029年度營收至少達到1,040億美元，凸顯出雲端基礎設施業務的成長展望亮麗。隨著甲骨文規劃擴大營收，該公司也預期當前2025年度的資本支出也會提高一倍。
在甲骨文及亞馬遜AWS持續擴充資料中心，加上其他中小型雲端服務供應商（CSP）客戶拉貨下，帶動神達旗下伺服器子公司神雲科技今年業績持續增長。神達總經理何繼武先前表示，預期一般伺服器及AI伺服器業務今年皆會成長。
法人預估，神達伺服器及車用電子業務本季將持續成長，單季營收有機會挑戰新高，帶動2024年營收優於去年，力拚新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言