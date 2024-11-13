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神達本業獲利攻頂 Q4續旺

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

神達（3706）受惠伺服器業務增溫，昨（12）日公布第3季本業獲利創新高，單季稅後純益11.45億元，攀上八季來高點，季增3.34%，年增83.49%，每股純益0.95元。前三季稅後純益29.45億元，年增98.18%，每股純益2.44元。展望後市，法人預估，神達在伺服器業務續強下，本季營收有望創新高。

神達第3季毛利率12.32%，季減0.63個百分點，年增0.8個百分點；營業利益5.63億元，季增27.95%，並優於去年同期虧損；營益率3.72%，季增0.37個百分點，較去年同期負數轉正。

累計前三季毛利率12.85%，優於去年同期；營益率2.79%，較去年同期負數轉正；稅後純益29.45億元，年增98.18%；淨利率7.8%，每股純益2.44元。

神達表示，近幾季營收維持增長，主因超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶強力需求。車用電子市場方面 ，汽車製造業客戶需求持續穩健。

神達伺服器大客戶甲骨文日前調高2026年度財測，還宣告2029年度營收至少達到1,040億美元，凸顯出雲端基礎設施業務的成長展望亮麗。隨著甲骨文規劃擴大營收，該公司也預期當前2025年度的資本支出也會提高一倍。

在甲骨文及亞馬遜AWS持續擴充資料中心，加上其他中小型雲端服務供應商（CSP）客戶拉貨下，帶動神達旗下伺服器子公司神雲科技今年業績持續增長。神達總經理何繼武先前表示，預期一般伺服器及AI伺服器業務今年皆會成長。

法人預估，神達伺服器及車用電子業務本季將持續成長，單季營收有機會挑戰新高，帶動2024年營收優於去年，力拚新高。

伺服器 神達

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