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致新Q3 EPS 4.83元 樂觀明年

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

電源管理IC廠致新（8081）昨（12）日召開法說會，公布第3季每股純益4.83元，為近四季最佳，前三季每股純益13.52元。

展望後市，致新預期，本季受傳統淡季影響，預期營收將季減逾一成，2024全年營收應可溫和成長。至於明年各主要產品線展望都算樂觀，若世界經濟保持增長，該公司表現也有機會持續提升。

致新第3季毛利率維持40％；歸屬母公司業主淨利4.14億元，季增12.9％，年減20.6％，每股純益4.83元。前三季歸屬母公司業主淨利11.59億元，年減3.1％，每股純益13.52元。

展望本季，受淡季影響，致新預估單季營收約落於19億至20.4億元，相當於季減16.5％至10.4％，毛利率約37％至40％之間。

目前致新有四大主要應用產品線，包括電視、面板、PC與馬達等應用。致新總經理吳錦川說，明年這些產品線展望都算樂觀。客戶持續追求業務擴展，致新也跟著努力增長。

每股純益 致新

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