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GIS財報／前3季虧損大幅收斂 下周將開法說會

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

觸控面板廠業成GIS-KY（6456）12日公告第3季財報，稅後虧損5,540萬元，較第2季、去年同期雙雙收斂，單季每股虧損0.17元；累計前三季稅後虧損7,386萬元，每股虧損0.22元，較去年同期每股虧損5.46元大幅改善，離轉虧為盈只差一步之遙。

GIS今年前三季營收497.3億元，年減5.1%，毛利率7%，年增4.2個百分點。產品營收結構方面，第3季平板約占61%，筆電與其他產品線占29%，手機則占10%。

據悉，GIS過去在指紋辨識模組手機客戶方面，主要是三星與小米，近年來則已順利打入其他品牌廠，除蘋果外，幾乎全球前五大手機廠的指紋辨識模組均為GIS所供應。

GIS預計22日召開法說會，董事長周賢穎將親自主持，並對第4季以及明年度釋出營運展望。GIS於12日股價下跌2.2元，收54.3元。

GIS 營收 觸控面板

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