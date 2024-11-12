快訊

另類流水席！宜蘭淹水名店「阿芳鹹粥」也淪陷 客人雙腳泡水中吃午餐

猛搖頭部害3月大女嬰失明、發展遲緩重殘 無照保母改重判7年半

致新財報／前三季合併營收62.75億元 EPS 13.52元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

電源管理IC廠致新（8081）於12日召開法說會，公布第3季每股純益為4.83元，是近四個季度高點，前三季每股純益為13.52元，並估計本季淡季業績的季減幅度約一成多。針對後續營運展望，該公司董事長吳錦川表示，明年各主要產品線的展望都算樂觀。

致新第3季合併營收為22.77億元，季增10.6％、年增1.5％，毛利率維持近40％，歸屬母公司業主淨利為4.14億元，季增12.9％、年減20.6％，每股純益為4.83元。

致新前三季合併營收則為62.75億元，年增2.8％，歸屬母公司業主淨利為11.59億元，年減3.1％，每股純益為13.52元。

展望本季，由於是淡季緣故，致新指出，營收可能落在19億至20.4億元之間，等於是季減16.5％至10.4％，毛利率約落在37％至40％之間。

除了消費性應用，吳錦川提到，會持續耕耘工業、車用與伺服器應用等產品線，不過相關業績貢獻增長速度較為緩慢。

每股純益 毛利率 營收 致新

延伸閱讀

中興電財報／大嗑國內商機！前三季每股賺5.61元 創歷史新高

能率財報／前三季EPS賺0.15元 持續深耕AI與新能源市場

基士德財報／前三季EPS達1.38元 獲利超過去年全年

英業達上季 EPS 0.56元 AI 業務發威

相關新聞

嘉澤逆勢翻紅！3外資看好AI前景 目標價直奔2,155元

台股12日跌547點，科技族群更集體走弱，其中嘉澤（3533）第3季營收表現亮眼，盤中由黑翻紅收漲0.2%至1,775元...

台積電最後一盤雖爆1.2萬張買單仍重挫35元 市值27.2兆

美國祭出對大陸新一波半導體禁令，引來市場擔憂，台積電（2330）12日開低走低，最後一盤雖爆出12,335張買單，股價仍...

台股聚光AI股 鴻海14日法說 法人上看270元

本周除了上市櫃公司公布10月營收及第3季財報之外，鴻海（2317）14日的法說同樣備受注目。法人對鴻海目標價上看270元...

市場憂7奈米風暴衝擊 台積電大跌回測月線

美國祭出對大陸新一波半導體禁令，切斷陸企尋求7奈米以下AI晶片代工議題延燒，市場擔憂台積電（2330）恐受影響，不過，外...

精元前三季 EPS 5.24元 今年拚次高

精元（2387）昨（11）日公布第3季稅後純益4.19億元，為四季來高點，季增14%，每股純益2.17元，受惠產品組合優...

東科訂單看到明年

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（11）日召開法說會，執行董事張東益指出，現階段訂單能見度已直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。