致新財報／前三季合併營收62.75億元 EPS 13.52元

電源管理IC廠致新（8081）於12日召開法說會，公布第3季每股純益為4.83元，是近四個季度高點，前三季每股純益為13.52元，並估計本季淡季業績的季減幅度約一成多。針對後續營運展望，該公司董事長吳錦川表示，明年各主要產品線的展望都算樂觀。

致新第3季合併營收為22.77億元，季增10.6％、年增1.5％，毛利率維持近40％，歸屬母公司業主淨利為4.14億元，季增12.9％、年減20.6％，每股純益為4.83元。

致新前三季合併營收則為62.75億元，年增2.8％，歸屬母公司業主淨利為11.59億元，年減3.1％，每股純益為13.52元。

展望本季，由於是淡季緣故，致新指出，營收可能落在19億至20.4億元之間，等於是季減16.5％至10.4％，毛利率約落在37％至40％之間。

除了消費性應用，吳錦川提到，會持續耕耘工業、車用與伺服器應用等產品線，不過相關業績貢獻增長速度較為緩慢。