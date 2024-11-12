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致新估第4季營收季減10%至16.6% 來頡預期持平

中央社／ 新竹12日電

電源管理晶片廠致新及來頡第4季營運展望保守。致新預估第4季營收約新台幣19億元至20.4億元，季減10%至16.6%；來頡預期，因市場需求持續疲軟，第4季營收將與第3季相近。

致新及來頡下午召開法人說明會，致新公布第3季財報，季營收22.78億元、季增10.6%，毛利率40%，較第3季持平；歸屬母公司淨利4.14億元，季增12.9%，單季每股純益4.83元，前3季每股純益13.52元。

致新指出，個人電腦和電視產品是第3季營運成長的主要動力；電腦業績比重自第2季的26%攀升至第3季的28%，電視業績比重自第2季的16%攀升至18%。

致新表示，當前市場需求是人工智慧（AI）伺服器一枝獨秀，非AI產品需求看不到亮點。致新將持續拓展車用、工業和伺服器領域，增加研發經費，開發新產品、拓展新客戶。

展望第4季，致新預估，第4季營收約19億元至20.4億元，將季減10%至16.6%；估單季毛利率37%至40%，營業利益率18%至20%。

來頡第3季因市場需求持續疲弱影響出貨，季營收滑落至2.21億元，季減8.85%；受提列庫存跌價損失影響，毛利率降至46.88%，較第2季下滑3.47個百分點，稅後淨利2308萬元，季減20.1%，單季每股純益0.55元，累計前3季每股純益2.22元。

來頡總經理孟慶達表示，市場需求持續疲軟，第4季營收將與第3季相近，會持續努力在現有應用市場爭取更多機會。

至於毛利率方面，孟慶達說，產品平均售價面臨市場競爭壓力，來頡將透過成本管控與產品組合調整，減少毛利率波動。來頡會持續投入多項新產品開發，預計研發費用不會減少。

孟慶達表示，WiFi 7需求有延後到明年的情況，不過，WiFi 7拉貨動能逐漸增強，預期明年需求會比今年增加，來頡將積極提高WiFi 7用料備貨，快速應對急單需求。

AI WiFi 毛利率 營收 致新

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