錸德財報公布前急衝漲停收盤 錸寶、鈺德也逆勢上漲
錸德（2349）預計在12日召開董事會提報第3季財務報告，早盤股價表現逆勢上漲的強勢，12時過後出現急拉，一舉衝上漲停14.95元鎖死到收盤，一舉站上半年線、5日線及月線；集團股錸寶（8104）、鈺德（3050）也是逆勢上漲收紅。
錸德10月合併營收5.2億元，月減11.12%，年減27.13%，累計前十月合併營收61.3億元，年減3.25%。
錸德集團近年來轉型朝綠能及儲能布局，除了光碟本業，同時積極發展綠能相關事業，由子公司錸寶、鈺德主導，橫跨太陽能系統的統包工程及儲能櫃生產業務，目標布局朝新能源產業上下游整合。
錸德集團三大經營重點，本業光碟片持續往高容量、高壽命資料儲存產品製程改善，同時積極拓展高階、高門檻的上游材料事業，另外則是提升綠色能源、儲能事業的營收比重，布局新能源產業上下游整合，提升市場競爭力。
錸德12日股價開高，以13.7元開出，午盤過後急衝上漲停14.95元鎖死到收盤；錸寶開低走高，早盤以41.05元開出，盤中翻紅，一度拉升至43.25元，終場收在41.95元，上漲0.65元，漲幅1.57%；鈺德則是以18.55元收盤，上漲0.15元，漲幅0.81%。
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