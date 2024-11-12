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樺漢營收／10月年增兩成 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）公布2024年10月自結合併營收達123.0億元，月減4.6％、年增率20.8％。累計2024年1至10月合併營收達1,190.56億元、累計年增率達22.0％。

樺漢三大事業體10月營收表現，分別為工控設計24.7億元、年增 18.5％，品牌通路52.6億元、年增50.4％，系統整合45.6億元、年減 0.6％；其中，樺漢個體（包含全資子公司）營收達14.2億元，年增率8.0％。

樺漢10月營收主要來自於全球智慧製造、邊緣運算系統、網通資安、零售金融、智慧家居等產業客戶的持續更新設備與服務需求，另外集團的ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）智慧平台整合方案，包括能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG節能減碳及AI技術應用導入，持續推廣發展新領域生意。

樺漢樂觀保持2024年整體營運目標並積極佈建2025年動能，於10月24日完成新加坡Nera投資63.77%持股，布局東南亞十大智慧方案推廣，並與美系客戶NCR雙方持續深度零售產品整合與生意協同發展，建立全球硬體供應圈生態系，更透過垂直水平整合合作夥伴的技術與通路，擴大樺漢集團工業物聯網（IIoT）、AI人工智慧、資訊安全、雲端數據中心及嵌入式技術之應用範圍，加速布局樺漢全球市場與應用實績，持續創造樺漢整體訂單良好的能見度，朝未來三年營運維持雙位數年成長目標邁進。

樺漢 營收

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