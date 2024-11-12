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91APP營收／10月1.29億元 創同期歷史新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣首家電商全通路SaaS軟體服務公司91APP*-KY（6741）公布10月營業收入1.29億元，創同期歷史新高，月減2.4%，年增12.47%，累計今年1月至10月合併營收12.67億元，年增16.59％，續創歷史新高。

延續下半年熱絡買氣，雙11首波活動氣勢如虹，品牌客戶在91APP電子商務解決方案與數位行銷解決方案雙成長引擎助攻下業績創高，不少實體零售品牌客戶在雙11活動期間業績突出，整體品牌D2C電商交易總額（GMV）表現亮眼，電商代營運交易總額月增更達三位數優異成長，91APP營運續創佳績，可望為第4季營收增添柴火。

91APP表示，D2C不僅是零售數位轉型的核心趨勢，更是台灣電商向上的主要成長動能。根據經濟部統計處資料顯示，近五年來台灣電商主要成長動能來自D2C實體電商，現今D2C規模更占台灣整體電商比重超過三成以上，且不斷向上成長。91APP將持續深化兩大解決方案，協助品牌客戶在既有核心優勢與資源上，結合數位力量，發展出各家企業的OMO營運配方，加速提升其電商滲透率至最佳占比，帶動D2C業績成長。

2024年尾聲，91APP接下來營運重點，除了全力協助品牌客戶衝刺D2C業績，目前已積極投入RMN3.0發展與零售AI「jooii」產品線布局，為即將到來的2025年整備。面對複雜多變的市場環境，91APP將持續協助品牌客戶，解決零售業實際問題，增進效率，精準掌握決策要點，進一步帶動整體銷售與服務的提升。

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