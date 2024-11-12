前三季獲利年增386%又搭上輝達 GB200熱潮 順達飆12年高

電池模組廠順達（3211）第3季稅後純益9.67億元，年增519.87%，累計今年前三季稅後純益25.3億元，年增386.54%，每股純益16.67元，加上傳出搭上輝達（NVIDIA）GB200新增BBU備用電池的熱潮，12日漲勢持續，一度衝達漲停146元，創2012年9月以來新高，盤中漲幅逾9%。

順達第3季營收35.91億元，季減9.02%，年減16.7%；毛利率10.73%，季減1.36個百分點，與去年同期持平；營益率4.89%，季減1.74個百分點，年減1.07個百分點；業外收益8.34億元；稅後純益9.67億元，年增519.87%，季減28.69%，單季每股純益（EPS）6.36元。

順達累計今年前3季營收109.65億元，年減14.21%；毛利率11.33%，年增2.51個百分點；營益率5.68%，年增1.47個百分點；業外收益21.15億元，年增936.76%；稅後純益25.3億元，年增386.54%，每股純益16.67元。

順達今年業外收益大增，主要來自土地收益；另外，市場傳出，輝達伺服器GB200將BBU納入標配，順達也搭上這股熱潮，吸引市場資金搶進，推升股價表現，連拉兩根漲停後，12日以134元開出後再衝上漲停146元，盤中漲幅逾9%，成交量逾4.9萬張，居盤中個股成交量五大，成交值則是第四大。