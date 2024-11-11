和勤財報／前三季 EPS 0.42元 新品增量旺季延續至明年

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布前三季合併財報，合併營收19.17億元，年增18.8％；毛利率較去年同期提高7個百分點至16％，營業利益4,511萬元，扭轉去年同期虧損表現；稅後純益3,447萬元，亦轉虧為盈，每股稅後純益(EPS)0.42元。

和勤第3季合併營收6.65億元，年增13.2％；但受業外匯兌損失影響，第3季稅後純益106萬元，不過相較去年同期，仍是扭轉虧損表現。

和勤指出，全球車市銷售成長趨緩，包括電動車、燃油車品牌車廠，自第2季起陸續調整庫存，雖然和勤產品及客戶分散，受到影響輕微，但原先預期暢銷車款零件出口、商用車新的零件品項等量產時間，遞延一季至第4季，因此下半年的旺季效應也往後遞延。

此外，新產品新能源車渦輪增壓器零件，也可望於年底前開始量產，隨著新項目爬坡，預期明年第1季將較今年第4季更旺。

和勤表示，電動車及燃油車廠持續進行庫存調整，旺季效應稍受影響，不過硬碟(HDD)進入旺季，第3季營收6.65億元，年增13.2％、季增10.7％；高毛利車用零件出貨比重稍低，第3季毛利率15％，略低於第2季，但仍較去年同期增加2個百分點。

但第3季受業外匯兌損失影響，稅後純益105萬元，不及上季表現，不過相較去年同期，則是扭轉虧損表現。

和勤強調，與各大品牌車廠以及麥格納、博格華納、伊頓等世界級汽車零件供應商合作日益密切，公司將持續深化客戶關係，開發具規模的平台件新產品，並藉此拓展海外市場，擴大營運規模，發揮規模經濟效益，創造獲利成長空間。

營收 電動車

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