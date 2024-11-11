鈞興財報／前三季 EPS 6.81元 賺贏去年全年5.18元

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）董事會11日通過前三季合併財報，合併營收22.32億元、年增28.5%，營業毛利6.76億元，稅後純益為3.53億元、年增66.5%，每股稅後純益達6.81元，已賺贏去年全年的5.18元。

鈞興第3季合併營收7.20億元，年增10.7％，稅後純益0.98億元、年增55.1％，每股稅後純益1.89元。

鈞興表示，銷售成長帶動庫存去化，第3季產生93萬元存貨回升利益，加上越南廠生產逐步達到經濟規模，帶動第3季毛利率維持在30％以上水準。

鈞興第3季電動工具、園林工具、智能製造、工業縫紉機及其他等應用領域的營收比重，分別為69.28％、20.12％、6.72％、1.75％及2.12％。其中，智能製造部分受惠於工業機器人齒輪接單出貨狀況良好，營收金額及占比均較今年第2季及去年同期有較為明顯的成長。

鈞興指出，前三季電動工具、園林工具、智能製造、工業縫紉機及其他等應用領域的營收比重分別為68.85％、21.26％、6.07％、1.65％及2.18％。

鈞興10月合併營收2.58億元、年增47.3%；累計前十月合併營收24.91億元，年增30.2%，創歷年同期新高。

鈞興10月營收成長，主要受益於電動工具類的全鋼傘齒、全鋼直齒、粉末冶金齒輪、精密五金件，以及用於機器人領域的精密齒輪出貨成長貢獻。而以目前接單狀況來看，第4季預估仍將較去年同期成長，全年營收可望創新高。

展望未來，鈞興表示，將持續強化與既有電動工具、園林工具客戶的業務合作，提升越南新廠的生產效率，並積極送樣及推廣機器人用齒輪、諧波減速器。

另外，E-bike用的中置電機預計今年第4季小量試產，並於明年開始量產出貨，期望2025年智能傳動類產品能繳出亮眼成績，營收占比可以持續提升。