精元前三季 EPS 5.24元 今年拚次高

精元（2387）昨（11）日公布第3季稅後純益4.19億元，為四季來高點，季增14%，每股純益2.17元，受惠產品組合優化、產能效率提升，單季毛利率衝上20%，創新高，為財報最大亮點。

精元前三季稅後純益10.13億元，年增0.5%，每股純益5.24元。

法人以前三季財報實績推估，精元今年獲利有望優於去年，每股純益上看6.5元至7元，改寫歷史次高。精元不回應法人預估財務數字。

精元為全球前三大筆電鍵盤廠，通吃蘋果及非蘋陣營訂單。精元總經理李明擇日前在法說會上表示，今年上、下半年營收比重約45：55，四季營運分布相對平均，下半年旺季動能不像往年這麼明顯，不過，受惠人員效率提升、設備產能達一定程度，下半年毛利率有望維持上半年水準。