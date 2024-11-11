圓裕財報／前三季稅後純益1.58億元 EPS 2.38元

軟板廠圓裕（6835）今日說明，公告2024年第三季營運成果暨10月營收。 10月份合併營收2.03億元，較去年同期成長10.3％，亦較上月增加4.4％；累計1-10月營收20.15億元，年增11.41％。前三季歸屬母公司稅後淨利1.58億元，年減6.98％，每股稅後純益（EPS）2.38元。

圓裕提到，商用筆電旺季延續、工規手持裝置出貨升溫，圓裕10月份合併營收2.03億元，較去年同期成長10.3％，亦較上月增加4.4％；累計1-10月營收20.15億元，年增11.41％。商用筆電、軍工規、消費性產品三大應用領域終端產品陸續落底，在客戶庫存回到健康水準下，圓裕接單出貨也穩定回升。隨著AI應用逐步成熟，預期將帶動終端產品規格升級的換機潮，圓裕具研發能力、配合國際大廠開發高度客製化產品，料可受惠於即將到來的換機潮。

圓裕前三季營收18.12億元，年成長11.54％；營業利益1.94億元，年成長4.89％；歸屬母公司稅後淨利1.58億元，年減6.98％，每股稅後盈餘（EPS）2.38元。營收穩定成長、毛利率維持水準，圓裕前三季本業獲利亦穩定成長，惟第3季新台幣兌美元升值，認列業外匯兌損失3,234萬元，相較去年第3季是認列匯兌收益，致使第3季歸屬母公司稅後淨利2,900萬元，較去年同期減少，因此前三季歸屬母公司稅後淨利微幅減少。

圓裕提到，因應客戶需求及追求公司未來營運規模成長，圓裕在泰國設立第二生產基地，建置軟板及線材產能，預計第一期後段SMT製程將於2025年第3季開始量產，未來產品全自製有利毛利率提升。此外，圓裕也提前布局車用、醫療產品，並規劃跨入高頻應用領域發展，拓展更多利基市場，持續優化原有產品組合之外，未來產能開出亦可順利銜接訂單需求。