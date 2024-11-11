快訊

美國新一波管制晶片禁令 兩條件符合就會中鏢

36歲保全不菸不酒「血糖飆600」昏迷 第二型糖尿病發險喪命

Yuma二度發聲道歉「做了不該做的事」 認先傷害Ryu：我不是善良好老婆

緯創財報／第3季本業獲利創新高 前三季獲利年增近五成、超越歷年同期

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

緯創（3231）11日公告第3季財報，本業獲利達114.09億元、創新高，較上季大增31.87%，並寫下雙率雙升的好成績，但業外遭匯損侵蝕6.26億元，單季稅後純益41.99億元，季減4.8%，年減約一成，每股純益1.47元。

從前三季來看，緯創累計稅後純益達121億元，年增將近五成，並超越過去歷年全年獲利，每股純益4.26元。

緯創第3季受惠旺季需求，筆電、桌機出貨量均較前季成長，AI伺服器出貨暢旺、季增雙位數百分比，帶動單季營收衝上2,729.15億元，季增13.6%，創新高。

雙率方面，緯創第3季毛利率8.35%，季增0.01個百分點，年增0.5個百分點，營益率4.19%，季增0.59個百分點，年增1.06個百分點。不過，相較於第2季認列業外匯兌收益10.14億元，緯創第3季苦吞6.26億元匯損，拖累整體獲利表現。

緯創前三季營收7,520.74億元，年增約18％，續創歷年同期新高，毛利率7.99%，直逼8%大關，營益率3.61%，年增0.96個百分點；稅後純益121.34億元，年增49.2%，為歷年同期獲利首度衝破百億元。

緯創預期，第4季三大產品線筆電、桌機、顯示器出貨將持平第3季，AI伺服器受惠客戶動能續強，出貨量維持逐月、逐季成長，全年也將大增三位數百分比。

筆電 緯創

延伸閱讀

緯創財報／前三季稅後純益121億元 EPS 4.26元

緯創財報／前三季稅後純益121億元、年增49% EPS 4.26元

整理包／台鏈代工廠10月營收揭曉、迎 GB200 出貨潮 各家表現一次看

鴻準漲停股價穩了？網憂「出貨訊號來了」：跟緯創起漲一樣節奏

相關新聞

台積電停供中國大陸客戶晶片 兩大外資力挺：影響有限、目標價不變

台積電（2330）日前已通知停供中國大陸客戶相關更先進的AI晶片。對此，外資摩根士丹利（大摩）與花旗證券不約而同出具報告...

英業達法說會／GB200伺服器明年第1季出貨！總座：2025 AI營收占比達4成

AI熱潮持續延燒，市場對高功率晶片的需求不斷攀升、並牽動市場需求水漲船高，代工大廠英業達（2356）11日召開第3季法說...

10月EPS又打成平手！中華電、台灣大單月獲利王之爭白熱化

電信單月每股獲利王之爭越演越烈，繼9月中華電信（2412）與台灣大哥大（3045）單月每股稅後純益以0.39元，打成平手...

緯創財報／前三季稅後純益121億元、年增49% EPS 4.26元

緯創（3231）11日公布第3季稅後純益為41.99億元，較前一季衰退4.8%，相較去年同期則衰退約10.7%，每股純益...

台達電營收／10月388.17億元 創單月新高

電源龍頭台達電（2308）11日公布10月合併營收388.17億元，較去年同期成長11.9%，月成長4.6%，創單月新高...

2動能加持營收表現 神達飆第2根漲停逾5萬人排隊等買

神達（3706）受惠伺服器及車用電子業務對營運的加持，10月營收創下歷史新高，法人預估第4季營收有機會挑戰單季歷史新高；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。