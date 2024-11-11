緯創財報／第3季本業獲利創新高 前三季獲利年增近五成、超越歷年同期
緯創（3231）11日公告第3季財報，本業獲利達114.09億元、創新高，較上季大增31.87%，並寫下雙率雙升的好成績，但業外遭匯損侵蝕6.26億元，單季稅後純益41.99億元，季減4.8%，年減約一成，每股純益1.47元。
從前三季來看，緯創累計稅後純益達121億元，年增將近五成，並超越過去歷年全年獲利，每股純益4.26元。
緯創第3季受惠旺季需求，筆電、桌機出貨量均較前季成長，AI伺服器出貨暢旺、季增雙位數百分比，帶動單季營收衝上2,729.15億元，季增13.6%，創新高。
雙率方面，緯創第3季毛利率8.35%，季增0.01個百分點，年增0.5個百分點，營益率4.19%，季增0.59個百分點，年增1.06個百分點。不過，相較於第2季認列業外匯兌收益10.14億元，緯創第3季苦吞6.26億元匯損，拖累整體獲利表現。
緯創前三季營收7,520.74億元，年增約18％，續創歷年同期新高，毛利率7.99%，直逼8%大關，營益率3.61%，年增0.96個百分點；稅後純益121.34億元，年增49.2%，為歷年同期獲利首度衝破百億元。
緯創預期，第4季三大產品線筆電、桌機、顯示器出貨將持平第3季，AI伺服器受惠客戶動能續強，出貨量維持逐月、逐季成長，全年也將大增三位數百分比。
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