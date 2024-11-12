全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（11）日召開法說會，執行董事張東益指出，現階段訂單能見度已直達明年，2025年營收一定比今年更好，有機會挑戰新高，主要成長動能來自新產品與新客戶，且歐美系客戶成長幅度將比今年更大，對未來營運持「積極樂觀」看法。

東科今年業績火熱，前十月營收107.24億元，已超越去年全年業績，年增18.2%；日前公布前三季財報大賺逾一個股本、達10.62元，較去年同期每股純益6.47元大幅成長。

據悉，東科聲霸（Soundbar）前三大客戶為三星、LG、SONY；其中，三星為全球電視龍頭，在Soundbar市場也獨占鰲頭，東科業績雨露均霑。

展望未來，張東益指出，旗下Soundbar代工業務不僅穩定，而且仍持續擴張，整體訂單能見度高，而耳機業務在今年第3季也出現兩倍的年成長，明年包括助聽器、一般耳機、特殊用耳機等新品也都會積極開發，藉此拓展多元產品，挹注營收成長。

海外產能方面，張東益表示，雖然難以預測川普未來四年任期有什麼新動作或政策，東科因應地緣政治風險，持續強化第三地海外產能布局，目前旗下越南廠還能承受超過七成產能，因此即使中國大陸出口商品遭課稅，也還有越南廠可因應。目前東科越南廠占集團五成營收，已成中國大陸以外，最重要的生產基地。

此外，近期成熟製程晶片有降價趨勢，法人關心是否有助於東科毛利率走升？張東益回應，Soundbar裡面有許多特殊IC，並非全部都使用一般IC，不過只要原物料下降，對公司毛利率都會有一定幫助。