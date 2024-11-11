英業達財報／第3季稅後純益20億元、年季雙增 EPS 0.56元

代工大廠英業達（2356）11日公布第3季稅後純益20億元，季增10.3%，年增6.6%，每股純益0.56元，前三季稅後純益49億元，年增18.2%，每股純益達1.37元，

英業達總經理蔡枝安指出，前三季受到來自美洲、墨西哥等海外市場的強勁需求帶動，繳出「逐季增長」的態勢。展望未來，2025全年漲幅不會像2024這麼大，但在5G、AI等題材的帶動下，預估2025各產品線仍然都會再有成長。

根據英業達公布財報，第3季營收達1,638.2億元，季增6.3%，年增20.6%，毛利率5.27%，營益率1.93%，營業利益31.6億元，季增21.5%，年增47%，稅後純益20億元，季增10.3%，年增6.6%，每股純益0.56元。

英業達累計前三季合併營收4,484.8億元，年增16%，毛利率5.19%，營益率1.76%，稅後純益49億元，年增 18.2%，每股純益1.37元。

蔡枝安表示，團隊積極擴展全球市場布局，其中，美洲、墨西哥等廠區持續接獲源源不斷的強勁需求，今年以來的表現也已超越過去50年，不過他也坦言，雖然發展的速度、幅度不會像今年這麼大，但市場整體仍然會保持成長的態勢，而2025年業績表現將會比2024還要好。