麗彤營收／10月4670萬元 月增18％、年減58%

醫美保養保健品領導品牌麗彤（6539）11日公佈10月合併營收4,670萬元，較上月增加18％，較去年同期1.1億元減少58％；累計今年前十月合併營收約4.3億元，較去年同期減少66％。

麗彤表示，公司自成立以來，專注於開發多元化的保健食品以及保養品等產品線，以滿足國內市場日益增長的美容保養與美顏健康的需求。今年以來麗彤已推出包括新改版的「醇耀妍」、「雙樂纖」等，以及「超導外泌修護精華」、「D`eesse Vivante珀菲因完美安瓶」等醫美級保養品，獲得消費者良好的迴響，特別是「醇耀妍」的銷售表現更是明顯較上月成長，是貢獻麗彤今年10月營收繳出月增18％的主要原因。

隨著台灣健康意識逐步提升，消費者對於維持身體機能、強化免疫力的需求持續攀升，市場上對保健食品的需求已從基礎營養補充劑擴展到個性化、針對性更強的保健產品。麗彤深刻洞察消費者的多元需求，不僅擴大既有產品銷售管道，還積極投入研發，加速推出多款符合市場需求的保健食品新品，滿足不同客層對健康與營養的追求。目前麗彤已鎖定消費者針對美顏好氣色及體態維持的訴求，且結合專利技術，預計年底前推動新保健食品上市計畫，以期搶占更多保健食品龐大商機。

展望2024年第4季，麗彤為搶攻雙11購物節商機，已在官方網站推出超狂三大優惠福利，包括現金折扣、LINE點數回饋、滿額消費禮等，回饋廣大消費者，並以期在此次雙11購物節檔期中，除了衝出一波優異銷售佳績，也堆高DV品牌力，拉動DV官方網站平台會員數攀升；隨著消費習慣從實體演變到電商，甚至是自媒體，越來越多的銷售行為皆透過線上通路成交，麗彤除了持續強化既有產品及通路之佈局外，也將透過自媒體的發展，積極經營會員管理與開發，強化會員對品牌的認同度及黏著度，不僅如此，麗彤將秉持「創新、品質、專業」的經營理念，持續深耕保健食品、美容保養品領域，力求提供更符合市場趨勢的產品，並加強與國際市場的連結，開拓新市場及新通路，以實現穩健成長，朝著品牌國際化的方向發展。